После того как Белый дом решил не вводить новые санкции против компании-оператора "Северного потока-2" партия экс-президента Дональда Трампа решила развернуть события.

Ряд сенаторов-республиканцев подали на рассмотрение Конгресса законопроект, которым предлагается снова ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2". Об этом передает The Hill.

По мнению сенаторов, газопровод даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками США в Европе. Они считают, что это ослабит американское влияние, поэтому необходимо остановить строительство "Северного потока 2".

Один из авторов документа, сенатор Кевин Крамер заявил, что администрация президента США Джо Байдена, "рискуя ослаблением глобальных позиций" Соединенных Штатов, "потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления" на союзников Вашингтона в Европе.

Политик отметил, что "трубопровод Путина нужно остановить".

А сенатор Том Тифлис считает, что решение Белого дома "пойдет на пользу России и Путину". С ним солидарен и сенатор Чак Грасси, который считает, что президенту США следует задуматься, когда Кремль хвалит его политические решения.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что остановить строительство газопровода, когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным. При этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2".

Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Ранее "Страна" в материале "Байден сдал назад" выяснила, почему США отказываются от санкций против "Северного потока-2" и что это значит для Украины.