В Восточных штатах США начали подготовку к грядущему нашествию цикад, у которых начинается брачный период. Это происходит в тех краях с периодичностью в 17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское телевидение.

По данным журналистов, концентрация этих насекомых на территории штатов Вирджиния, Западная Вирджиния и Северная Каролина составит примерно 1,5 млн на 0,4 га.

Цикады не относятся к классу кровососущих насекомых, они, как ожидают специалисты, все-таки доставят неприятности людям.

"Жители населенных пунктов могут ощущать дискомфорт из-за шума, который производят огромное количество цикад, - пояснил энтомолог Эрик Дэй. - Надеюсь, раздражение не будет очень сильным, ведь это явление настолько редко и удивительно".

При этом специалисты предупредили, что самки цикад откладывают яйца на орхидеях, виноградных лозах и некоторых видах деревьев, что может погубить растения. Поэтому на территории штатов, подверженных нашествию цикад, фермеры стараются не высаживать новые растения в период, предшествующий их "возрождению".

Периодические цикады бывают двух видов - с 13-летним и 17-летним жизненным циклом. Речь идет о массовом появлении взрослых особей, которые вырастают до 3 см. У них красные глаза и прозрачные с желтыми или оранжевыми прожилками крылья. Большие группы самцов цикад издают очень громкие звуки - до 100 децибел, что можно сравнить со звуком работающей бензопилы.

Как ожидается, уже в середине июля этот выводок отомрет полностью, но за эти несколько недель цикады произведут изрядную суматоху.

Шум, издаваемый самцами, исполняющими свою брачную песню, способен посоревноваться по громкости с рок-концертом. В 2004 году энтомолог Джин Крицки, измерявший громкость пения цикад, получил значение 94 дБ. Это так было громко, что не было слышно пролетавших над головой самолетов.

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Напомним, что в Китае предложили направить в Пакистан 100-тысячную армию уток для борьбы с нашествием саранчи.