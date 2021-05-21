В четверг, 20 мая, в Верховной Раде приняли в первом чтении изменения в Таможенный кодекс. Народные депутаты расширили полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.

За соответствующий законопроект №4532 на внеочередном заседании проголосовали 273 народных депутата. Об этом сообщает Укринформ.

"Проект закона разработан во исполнение Украиной условия "5a" приложения І к Меморандуму о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитному соглашению между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро), ратифицированного Верховной Радой Украины 25 августа 2020 года", - отмечается в объяснительной записке.

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 535, 540 Таможенного кодекса и расширить полномочия частных исполнителей относительно принудительного исполнения ими постановлений по делам об административных правонарушениях. Так, соответствующие изменения позволят частным исполнителям осуществлять принудительное исполнение постановлений о наложении штрафов.

Частный исполнитель - это субъект независимой профессиональной деятельности, который уполномочен государством на осуществление деятельности по принудительному исполнению решений, определенных законом, способом и в порядке, установленными законом.

Как сообщала "Страна", в НБУ потребовали от банков подключиться к системе быстрого ареста денег со счетов клиентов.

Эта система позволяет судебным исполнителям (государственным и частным) быстро найти все счета человека и списать с них деньги по постановлению суда.

Напомним, что вступил в силу приказ Минюста об автоматическом аресте счетов должников в Украине.