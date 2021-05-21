Антизападная пресс-конференция Зеленского

Пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная двухлетию его президентства, вчера перекрыла собой все остальные темы в Украине (хотя среди них были и весьма важные). Она не была яркой, но по некоторым параметрам оказалась весьма знаковой.

Самые громкие ответы президента касались международной политики. Поскольку, пожалуй, впервые со времен Майдана лидер Украины позволил себе выступить с критикой в адрес трех ведущих государств западного мира: США, Германии и Франции.

Вся критика так или иначе была связана с темой "Северного потока - 2", но чувствовалось, что за раздражением со стороны Зеленского было намного больше, чем просто газовый вопрос.

Если сложить все ответы президента на эту тему, то складывается довольно мрачная для него картина: Германия и Франция стали гораздо лояльнее к России, а Вашингтон вообще может перед ней капитулировать – точнее, произвести размен, который для Украины будет равен капитуляции. Задеть сразу столько сильных мира сего – этого не позволял себе даже Виктор Янукович, который допускал осторожную критику и Москвы, и Евросоюза. Остальные не позволяли себе и того, что позволял себе Янукович.

Сложно сказать, чего во вчерашних заявлениях Зеленского было больше: эмоциональности нынешнего украинского лидера или понимания того, насколько неблагоприятна сегодня внешнеполитическая конъюнктура для продолжения выбранного Зеленским курса. Но, так или иначе, после пресс-конференции позиции Киева точно не усилятся.

Известно, что Петр Порошенко к концу своего пятилетнего срока оказался в политической изоляции. Однако для Зеленского она может наступить намного раньше – ведь сегодня, по сути, он оказывается в оппозиции по ключевым вопросам (Донбасс, "Северный поток - 2") одновременно к Берлину, Москве, Парижу и Вашингтону. А с Пекином он испортил отношения еще раньше.

Правда, выход все-таки есть, и президент попытался озвучить его, заявив о возможности проведения референдума по Донбассу. Поскольку очевидно, что позиция большинства украинских граждан в отношении восстановления мира через компромисс будет гораздо более мягкой, чем позиция нынешней и прошлой власти. Соответственно, принятие такой позиции в качестве государственной способно улучшить отношения и с Парижем, и с Берлином, и с Москвой. Вот только готов ли Зеленский на такую смену курса?

Кабмин полностью укомплектован. Надолго ли?

Практически незамеченным вчера прошло событие, которое в другие дни оказалось бы однозначно главным: парламент утвердил трех министров – здравоохранения (Виктор Ляшко), экономики (Алексей Любченко) и инфраструктуры (Александр Кубраков). Причем Любченко стал еще и первым вице-премьером.

Столь слабый интерес к столь значительным голосованиям объясняется, видимо, тем, что вся интрига была снята еще во вторник, когда увольняли старых министров: еще тогда выяснилось, что по всем вопросам раскола внутри "Слуги народа" нет, а значит – и нет вероятности, что прокатят кого-то из новых назначенцев.

Так и произошло: правящая фракция продемонстрировала небывалое единодушие при голосовании за предложенные кандидатуры, отдав за каждую из них более 220 голосов. При голосовании за Любченко вообще было 228, то есть голоса остальных даже не были нужны – хотя как раз в этом случае, помимо "Доверия" и "За будущее", голоса отдала также "Батькивщина".

При голосовании за Ляшко звучала острая критика – но только до момента нажатия кнопок; после него выяснилось, что "большая коалиция" в виде "Слуги народа" и двух групп-сателлитов в этом случае тоже сработала надежно.

Таким образом можно констатировать, что Зеленскому в общим и целом удалось восстановить контроль над собственной фракцией. Злые языки говорят, что сделано это путем штрафов депутатов из их "конвертных" зарплат. Кроме того, немалую роль сыграло и то, что Коломойский, который попал под пресс американцев, в последнее время демонстрирует лояльность президенту. Вероятно, не желая усугублять свое тяжелое положение еще и конфликтом со своим некогда "младшим партнером".

Миллион вакцинированных. И десятки миллионов в очереди

Тем временем на коронавирусном фронте первый положительный юбилей: число вакцинированных украинцев пересекло отметку в 1 миллион. Правда, подавляющее большинство из них получили прививки лишь по одному разу, но все равно стоит порадоваться за то, что миллион наших граждан на данный момент гарантированы если не от заболевания, то, по крайней мере, от тяжелой его формы или смерти.

И этот рубеж одновременно заставляет задуматься о перспективах вакцинации. На прививки для первого миллиона понадобилось три месяца – такими темпами вакцинация всего населения будет идти больше десяти лет.

Новый министр здравоохранения пообещал резко увеличить эти темпы, сделав по два укола пяти миллионам украинцев в течение лета. Больше того, Зеленский вчера заявил, что контракты заключены уже на 50 миллионов доз вакцин – правда, при этом не уточнил, в какие сроки эти 50 миллионов должны быть привезены в страну.

Станут ли эти наполеоновские планы реальностью, проверим через 100 дней.

Рада попросит у Штатов санкций против "СП-2"

Еще одной темой, связавшей вчера Верховную Раду с президентской пресс-конференцией, был уже упомянутый "Северный поток - 2". Стоило Зеленскому покритиковать Джо Байдена за отказ от новых санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG (о чем уже объявлено официально), как в парламенте заговорили об обращении Верховной Рады к Конгрессу насчет "активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Можно не сомневаться, что обращение будет принято. Но вот услышат ли его – это вопрос.

В принципе, адресат выбран правильно: республиканцы однозначно будут выступать в Конгрессе за усиление санкций, а демократам сложно противостоять в этой теме публично. Однако на самом деле все зависит от позиции Белого дома, под контролем которого находится Палата представителей: если Байден попросит однопартийцев спустить вопрос на тормозах, то они сделают это до внесения его в зал нижней палаты Конгресса.

В любом случае, все это произойдет уже после того, как состоится ожидающаяся летом встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным (или после того, как точно станет ясно, что она не состоится) – раньше демократы не станут вставлять палки в колеса своему президенту. А после санкции уже могут оказаться запоздалыми – вполне вероятно, что к концу лета "Северный поток - 2" достроят.

Русским откажут в праве быть "коренным народом"?

Тем временем в украинском парламенте появился законопроект, который Зеленский анонсировал позавчера, но о котором на пресс-конференции не вспомнил, – о коренных народах. В нем опубликована формулировка, которой нынешняя власть собирается отделять "коренные" народы от "некоренных", и которая лишает абсолютное большинство национальных меньшинств прав на привилегированный статус.

Из всех признаков "коренного народа" ключевыми являются два: это должно быть этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины, и это должен быть этнос, у которого нет своего государства за пределами Украины.

Очевидно, что такая формулировка автоматически лишает права быть коренным народом русских, венгров, румын, поляков, греков, болгар, молдаван, белорусов и евреев – все они имеют свои государства.

Остаются, по сути, только крымские татары и караимы. При том, что подавляющее большинство из нескольких сотен тысяч крымских татар продолжают жить в аннексированном Крыму, где украинские законы не действуют.

А вот миллионы этнических русских живут на подконтрольной территории и будут лишены прав коренного народа (в том числе учиться и иметь СМИ на родном языке). И нынешний парламент такую ситуацию вряд ли будет исправлять. Хотя проблема от этого не исчезнет.

То, что она сохраняется, продемонстрировало заседание Николаевского городского совета, который отказался лишить русский язык регионального статуса. Что возмутило мовного омбудсмена Тараса Кремня, который потребовал напустить прокуратуру на депутатов горсовета.

Креминь закончил свой пост лозунгом "Николаев – украинский город", с которым явно попал пальцем в небо. Поскольку, хоть Николаев и украинский город, но он все же город русскоязычный. Как и Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Запорожье, Херсон и Днепр.