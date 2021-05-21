В МОЗ сообщили, сколько украинцев и каких профессий привились от коронавируса
К 19 мая в Украине вакцинировались от коронавируса более миллиона человек.
Пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook обнародовала данные об охвате прививками разных категорий граждан и регионов страны.
В Украине сделали 1 012 815 прививок. При этом первую дозу получили 964 745 человек, а завершили вакцинацию 48 070 человек. Всего вакцинированы 964 747 человек.
За период прививочной кампании вакцину получили:
- 234 169 украинцев в возрасте от 20 до 39 лет из приоритетных категорий населения;
- 525 723 женщины и 487 092 мужчины;
- 262 011 людей старше 60 лет;
- 219 809 медработников;
- 71 171 работник сферы образования;
- 69 885 военных;
- 61 943 соцработников;
- 45 686 обитателей интернатов и домов престарелых.
Что касается статистки по областям, то лидерами по количеству вакцинированных стали Киев, Днепропетровская и Львовская области. Аутсайдером является Луганская область, где привились в пять раз меньше людей, чем в Киеве.
Для сравнения, в Европе 23% жителей получили одну дозу вакцины, а 11% завершили иммунизацию.
Между тем Владимир Зеленский 20 мая заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 млн доз вакцин от коронавируса.