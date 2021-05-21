В Чернобыльском радиационном заповеднике обитают пчелы, но в зоне отчуждения ЧАЭС они не заготавливают мед для последующего сбора людьми.

Чем заняты насекомые в заповеднике и как раньше их разводили в Полесье, рассказала в Фейсбуке пресс-служба организации.

На территории вокруг Чернобыльской АЭС пчелы сейчас "работают" опылителями: без них не обходится опыление многих растений.

На заповедной территории на некоторых больших старых деревьях еще остались старые колодные ульи - борты.

Бортевое пчеловодство - старинное ремесло полещуков, на которое века прогресса практически не повлияли. Даже появление рамочных ульев не вытеснило бортничество, потому что, как считалось, только дикие рои пчел в бортах приносят вкусный, полезный и целебный лесной мед.

Из-за радиоактивного загрязнения в заповеднике борты уже нельзя использовать по прямому назначению, но вне зоны отчуждения, в других полесских районах старые мастера до сих пор чинят старые, а то и изготавливают новые долбленые бревна, затягивают их на старые сосны или дубы и получают вкусный мед.

Ранее "Страна" рассказывала о начале в зоне отчуждения эксперимента по изучению влияния радиации на жалящих насекомых.

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