Замглавы Минздрава Украины Ярослав Кучер заявил, что введение паспортов вакцинации от коронавируса, необходимо не только для того, чтобы сограждане могли свободно путешествовать по миру, но и для потенциального ослабления карантинных ограничений.

Об этом чиновник сказал в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

"Наша идея заключается в том, что после того, как большинство украинцев будут иметь цифровой документ о вакцинации, страну можно будет возвращать к нормальной жизни, без карантинных ограничений. И так называемые паспорта вакцинации больше нужны именно для этого", - заявил Кучер.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что такие паспорта не должны быть обязательными, ведь это ограничивает права людей.

"Но людям надо понимать, что если они хотят сделать свое путешествие максимально комфортным, то этот документ упростит прохождение всех формальностей. Однако Еврокомиссия рассматривает и другие, альтернативные варианты. В частности, путешествие со свежим ПЦР-тестом", - добавил Кучер.

По его словам, паспорт вакцинации будет цифровым. По предварительным данным, он будет действовать 180 дней, сказал представитель Минздрава.

Как ожидается, паспорт о вакцинации от COVID-19 может быть запущен в Украине к 1 июля.

Как сообщала "Страна", осенью 2020 года пресс-служба посольства США прямо запретила властям Украины закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того президент России заявил, что может предоставить Украине вакцину "Спутник V" от COVID-19.

К маю 2021 по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от коронавируса COVID-19 в Украине уже могло достигнуть 138 500 человек.