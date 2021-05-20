Послы стран "Большой семерки" поприветствовали принятие Верховной Радой последних законопроектов из пакета земельной реформы. Теперь они ожидают, что реформа заработает через месяц с небольшим.

Заявление об этом опубликовано в Твиттере послов G7 20 мая.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой законопроектов 2194 и 2195 как очередной шаг на пути к выполнению обязательств Владимира Зеленского и Кабинета министров Украины относительно прозрачной и справедливой земельной реформы, которая создаст огромные возможности для процветания. Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предполагает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственников земли, доступ к кредитам для мелких фермеров", - говорится в заявлении.

Как писала "Страна", законопроект №2194 парламент принял во втором чтении и в целом 28 апреля. Он разрешает передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и вносит изменения в Земельный кодекс Украины.

А законопроект №2195, позволяющий продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете, приняли 18 мая.