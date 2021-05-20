В 02:00 по Киеву пятницы, 21 мая вступит в силу взаимное прекращение огня между Израилем и палестинской организацией ХАМАС.

Об этом передает RT со ссылкой на радио KAN.

По данным радио, о прекращении огня из сектора Газа заявил высокопоставленный представитель ХАМАС. В полиции Израиля готовятся к беспорядкам в городах в связи с этим решением.

Власти Израиля также приняли решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Представитель ХАМАС подтвердил "взаимное и одновременное" прекращение огня с Израилем.

Как сообщала "Страна", в ХАМАС заявляли о временном прекращении обстрелов Тель-Авива еще 15 мая.

В соответствии с приказом главы генштаба Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья 15-16 мая.

Напомним, что Путин констатировал усложнение ситуации в мире и призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке. Застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. По словам президента РФ, Россия открыта для взаимовыгодного партнерства, готова работать со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства.