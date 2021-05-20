В Гостаможслужбе Украины с 24 мая 2021 получат возможность публично раскрывать данные таможенных деклараций, которые вносили декларанты. При этом такая информация должна быть обезличенной и касаться конкретных экспортно-импортных операций.

Об этом говорится в постановлении от 12 мая 2021 года № 462 "Об утверждении Порядка предоставления и обнародования обезличенной сводной информации для статистических целей, обезличенной аналитической информации, обезличенной информации относительно конкретных экспортно-импортных операций и иной информации, касающейся таможенного дела и внесении изменений в Положения о наборах данных, которые подлежат обнародованию в форме открытых данных", которое вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования (24 мая 2021 года).

В пресс-службе ведомства сообщили, что постановление дает возможность Гостаможслужбе продолжить процесс обнародования данных, который начался в октябре 2020 - публикацией реестров и классификаторов на официальном сайте Гостаможслужбы и на портале открытых данных.

"Мы целенаправленно движемся к открытию данных Гостаможслужбы, и настроены предоставить в свободный доступ все 20 наборов данных, определенные для нас постановлению Кабмина от 3 марта 2021. Данные, публикацию которых разрешено сейчас, является частью одного из них. Больше года нам понадобилось, чтобы пройти сложный бюрократический путь и выпустить это постановление", - разъяснил Евгений Ендис, заместитель председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Какие данные обнародует Гостаможслужба

Согласно постановлению Гостаможслужба обнародует такую обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операций, внесенную декларантами таможенных деклараций:

заявленный таможенный режим;

тип декларации;

сведения об особенностях перемещения, в том числе код процедуры перемещения товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;

сведения о наименовании страны отправления и назначения, в том числе код страны назначения либо страны отправления/экспорта в соответствии с перечнем кодов стран мира для статистических целей, утвержденным в установленном порядке;

наименование и код товара согласно УКТ ВЭД;

наименование страны происхождения товаров (при наличии);

количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и других единицах измерения, в том числе остаток товара по установленной квоте в соответствии с полученной лицензией;

таможенную стоимость товаров и метод ее определения;

статистическую стоимость товаров, за исключением случаев, когда статистическая стоимость товаров равна фактурной стоимости товаров;

сведения, подтверждающие соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений по перемещению товаров через таможенную границу Украины;

справочный номер декларации (при наличии);

информацию о месяце и годе завершения таможенного оформления товаров на основании таких таможенных деклараций.

Открытие данных Гостаможслужбой происходит в рамках единой концепции развития открытых данных в Украине, которую реализует Минцифра. В частности, это касается качества этих данных и механизмов их получения.

По словам Владимира Чугая, эксперта EU4PFM, ИТ-решения, разработанные для открытия данных Гостаможслужбы, и, в частности, обезличенной информации относительно конкретных экспортно-импортных операций, будут предусматривать 3 механизмы получения данных: через портал data.gov.ua АРИ Гостаможслужбы и скачивание дампа данных. Такой подход позволяет бизнесу, ГО, специализированным сервисам получать в автоматическом режиме информацию, необходимую для принятия решений на основе актуальных данных.

Мы разбирались, как Порошенко скупал предметы искусства на подставные фирмы и при чем тут Свинарчук.

Напомним, что ранее Зеленский обсудил с премьером Словакии борьбу с контрабандой и возобновление перелетов между странами.