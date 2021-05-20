Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что доступные сейчас и одобренные вакцины против коронавируса эффективны против известных штаммов.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на Ютуб-канале ВОЗ 20 мая.

"Все варианты коронавируса можно контролировать одинаково. С помощью мер общественного здравоохранения и социальных мер. И все варианты вируса, которые появились к текущему моменту, реагируют на доступные одобренные вакцины", - сказал чиновник ВОЗ.

Затем он рассказал, что в Европе только 23% жителей получили одну дозу вакцины, а 11% завершили вакцинацию. При этом уровень иммунизации среди людей старше 80 лет сейчас составляет 75%.

"Приоритет вакцинации пожилых людей, в том числе находящихся в учреждениях длительного ухода, приносит свои плоды. Влияние на общественное здоровье очевидно. В то время как с середины апреля количество новых случаев заболевания начало снижаться во всех возрастных группах, быстрее всего снизились показатели в самых старших возрастных группах. Лица старше 80 лет в настоящее время наименее представлены в новых данных по всему региону, а наибольшее их количество было в начале 2021 года", - сказал Клюге.

Он добавил, что еженедельная заболеваемость среди лиц старше 80 лет в Европе упала с 27,4 случаев на каждые 10 000 в середине декабря 2020 года до 6,2 в первую неделю мая 2021 года. В той же возрастной группе за тот же период недельная смертность снизилась с 4,6 на 10 000 до 0,9.

Ранее "Страна" писала, что Клюге не рекомендовал возобновлять международные поездки.

Мы также давали прогноз ВОЗ, по которому второй год пандемии коронавируса станет смертоноснее первого.