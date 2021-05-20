Президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательную отправку на почтовый адрес нарушителям ПДД оригинала постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф. Теперь такие письма будут приходить только в случае, если штраф не уплачен в течение 10 дней с момента вынесения.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021, подписан Зеленским и опубликован пресс-службой президента Украины в четверг, 20 мая.

Предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщала "Страна", полицейского, чей сын наехал автомобилем на односельчанку, хотят уволить из МВД. Он был за рулем служебного авто отца и сбежал с места ДТП, не оказав пострадавшей помощь. Девушка получила многочисленные травмы, затем перенесла две операции.

Напомним, что во Львове пьяный таксист уснул за рулем во время оформления на него протокола.