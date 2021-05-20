Зеленский отменил обязательную рассылку писем уплатившим штраф нарушителям правил дорожного движения
Президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательную отправку на почтовый адрес нарушителям ПДД оригинала постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф. Теперь такие письма будут приходить только в случае, если штраф не уплачен в течение 10 дней с момента вынесения.
Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021, подписан Зеленским и опубликован пресс-службой президента Украины в четверг, 20 мая.
Предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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