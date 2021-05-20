Руководители соцсети TikTok предоставили своим пользователям возможность одновременного удаления до сотни неприятных комментариев под своими видео.

Об этом сообщает издание The Verge.

Также тиктокеры смогут автоматически блокировать до 100 аккаунтов, с которых им присылают оскорбительные комментарии.

Ранее это можно было делать только по одному.

В компании заявили, что пока новинка доступна "в избранных регионах", но станет доступной остальному миру "в течение нескольких недель".

Предполагается, что эта функция должна быть особенно полезной для пользователей TikTok, поскольку алгоритм сети может в одно мгновение сделать из любого звезду, который под своими сообщениями получает сотни комментариев, не всегда желательных.

Как сообщала "Страна", учащиеся одной из школ сожгли ферму во время съемок видео для TikTok. Две школьницы пришли на местную ферму, где обнаружили две скирды соломы, общей массой около 200 тонн. Полицейские составили на них процессуальные протоколы.

Напомним, что в работе TikTok в Северной Америке и Европе зафиксировали перебои.