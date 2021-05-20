Государственное предприятие "Антонов" дало официальное объяснение по поводу авиационной перевозки из Беларуси в Сербию самолетом АН-124-100 истребителей. Ранее СМИ сообщили, что это было сделано в обход санкций.

Объяснение опубликовано в Фейсбуке предприятия.

"16-17 мая 2021 самолет АН-124-100 авиакомпании ГП "Антонов" выполнил перевозку из Беларуси в Сербию. Подробности перевозки и характера груза, согласно условиям подписанного контракта ГП "Антонов", не могут разглашаться третьим лицам. Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила данный рейс на основании подписанного контракта, с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту", - заверили в компании.

Также в пресс-службе "Антонова" рассказали, что в полете на самолете возникла техническая неисправность, из-за чего было принято решение приземлиться в запасном аэропорту Будапешта (Венгрия). После оперативной доставки туда необходимой запчасти и устранения неисправности самолет безопасно завершил чартерный рейс в Сербию.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", - резюмировали в компании.

Как писала "Страна", ранее издание "Радио Свобода" заявило, что украинский самолет Ан-124 перевез истребители МиГ-29 из Беларуси в Сербию через воздушное пространство стран-членов ЕС в обход антибелорусских санкций.

Мы также рассказывали, что происходит на заводе "Антонов", где 20 мая проводил пресс-конференцию Владимир Зеленский.