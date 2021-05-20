Глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге сообщил, что число случаев COVID-19 и смерти от этой болезни сокращается. Однако несмотря на это возобновлять международные поездки пока небезопасно.

Об этом чиновник ВОЗ сказал 20 мая в видеообращении, опубликованном на Ютуб организации.

По данным Клюге, еженедельное количество заражений коронавирусом в Европе снизилось с 1,7 миллиона в середине апреля до почти 685 000 на прошлой неделе, или на 60% за месяц.

"Этот прогресс хрупок. Мы уже были в такой ситуации раньше. Давайте не будем повторять те же ошибки, которые были совершены в прошлом году и привели к возрождению COVID-19, когда мы увидели, что наши системы здравоохранения и экономика снова почувствовали на себе всю силу пандемии", - сказал Клюге.

Он добавил, что человечество движется в правильном направлении, но необходимо внимательно следить за вирусом, унесшим жизни почти 1,2 миллиона человек, что эквивалентно населению Брюсселя.

"В ближайшие месяцы повышение мобильности, физических взаимодействий и собраний может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе. Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению", - считает Клюге.

Затем он привел статистику, согласно которой только 23% жителей Европы получили одну дозу вакцины, а 11% завершили иммунизацию. При этом ни тестирование, ни вакцинация "не заменяют соблюдения таких мер, как физическое дистанцирование и ношение масок в общественных местах".

"Большинство из нас все еще восприимчивы к вирусу и еще не вакцинированы. Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, нам нужно продолжать проявлять осторожность и избегать международных поездок. Вакцины могут быть светом в конце туннеля, но этот свет не должен нас ослепить", - предупредил чиновник.

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