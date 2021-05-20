Принц Уильям, герцог Кембриджский в четверг, 20 мая, получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Во вторник я получил первую дозу вакцины против Covid-19. Всем, кто работает для кампании прививки - спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать", - написал член британской королевской семьи.

В сообщении нет информации о том, сделала ли прививку его супруга, герцогиня Кембриджская, пока не приводится.

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 20 мая в Великобритании всего вакцинировалось более 43% населения страны.

Напомним, внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям в апреле переболел коронавирусом. Чтобы не беспокоить британских подданных этой новостью, он сохранил ее в тайне. При этом заболевание протекало тяжело.

Ранее "Страна" писала о том, что жена брата королевы Елизаветы II заболела тромбозом после вакцинации AstraZeneca.

Также мы сообщали, что в январе королеве Елизавете II сделали прививку от коронавируса, а в феврале вакцинировался и принц Чарльз.