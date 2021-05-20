В компании Microsoft прекратят поддержку своего встроенного в операционную систему Windows браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Новой программой для интернет-серфинга станет Microsoft Edge.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается с 15 июня 2022 года", - говорится в сообщении. Некоторых версий Windows эта мера не коснется - речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.

Internet Explorer появился в 1995 году и стал одним из самых главных символов и узнаваемых программ операционной системы от Microsoft. Долгое время он безраздельно господствовал на платформе, но продолжал существовать и после появления конкурентов - браузеров Firefox, Mozilla, Chrome. Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась еще в 2015 году. После этого основным браузером для новых версий операционной системы Windows стал Microsoft Edge, но поддержка Internet Explorer пока продолжается.

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