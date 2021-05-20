Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в ходе обширной пресс-конференции назвал два иностранных государства заказчиками попытки государственного переворота в Турции.

Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT Haber вечером 19 мая.

По словам министра, президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана летом 2016 года пытались свергнуть власти США и ОАЭ.

Видео: youtube.com/TRT Haber

Как сообщала "Страна" в прямом онлайн-репортаже, с вечера 15 по утро 16 июля 2016 года в Турции, часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в столице страны - Анкаре, а также в Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе.

События начались вечером 15 июля, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в отпуске со своей семьёй в отеле Гранд Языджы Клуб Турбан в Мармарисе.

Эрдоган успел покинуть отель незадолго до того, как тот подвергся штурму спецназом путчистов. Затем президент Турции добрался до ближайшего аэропорта в Даламане и менее чем за час долетел до Стамбула.

Ночью и утром 16 июля в столице страны Анкаре истребители F-16 совершили авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента, когда в нём шло заседание депутатов. Утром того же дня эти здания штурмовали танки. Одновременно путчисты взяли под свой контроль международные аэропорты в Стамбуле и Анкаре, мосты через Босфорский пролив в Стамбуле, здание правящей партии в Анкаре, различные госучреждения и главные офисы телекомпаний.

В своем телеобращении мятежники заявили, что Генштаб вооружённых сил взял власть в стране в свои руки, а турецкое руководство отстранено от власти. Путчисты объявили военное положение и комендантский час. Президенту Эрдогану удалось выйти в телеэфир через одну из незахваченных на тот момент телекомпаний с заявлением о незаконности военного переворота и призывом к сторонникам выйти на улицы Анкары и Стамбула для противодействия путчистам, что и было осуществлено.

Сторонники Эрдогана массово вышли на улицу и разоружили отряды путчистов.

Также провалу попытки инспирированного из-за рубежа госпереворота способствовало то, что вся полиция и часть армии страны остались верны Эрдогану.

Напомним, что по итогам провалившегося путча к пожизненному заключению приговорили 79 человек.