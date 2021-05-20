Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала прорыв магистральной трубы теплосети, в результате которого в Киеве на проспекте Голосеевском, 3 неподалеку от библиотеки имени Вернадского из-под земли забил очередной многометровый фонтан. Мощная струя воды повредила припаркованные авто.

"Сегодня в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовалась струя и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5 ", - говорится в сообщении КГГА.

Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

"Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, по данным правоохранителей, подземный фонтан повредил 19 машин.

Напомним, центр Киева затопило кипятком, из-за аварии несколько домов остались без горячей воды.

Также мы сообщали, что в Харькове из-за прорыва теплосети залило кипятком зоомагазин, часть животных погибла.