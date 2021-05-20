Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины расширило список людей, создающих угрозу национальной безопасности. В реестр внесли трех популярных актеров из России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень попали дочь Андрея Миронова Мария, сыгравший в фильме "Тарас Бульба" Игорь Петренко и известный по картине "Ржев" Игорь Копылов.

"11 мая 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну", - сказано на сайте Минкультуры.

Приказом министерства от 19 мая указанные лица были включены в перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать включать или не включать в списки Министерство культуры и информационной политики не наделено", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, сейчас в перечне угроз значатся 192 человека.

Как сообщала "Страна", на днях в этот список попали трое российских актеров, режиссер, оператор и композитор вышедшего в 2021 году российского фильма о Крыме "Пункт пропуска. Офицерская история".

А ранее угрозу национальной безопасности Минкульт увидел в бывшем участнике группы "Чай вдвоем" Денисе Клявере.