Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон признает трудность задачи помешать окончанию строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Однако в администрации Джо Байдена уверены, что США предприняли "существенные шаги" к этому.

Заявление Псаки сделала 20 мая на традиционном брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на Ютуб.

"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?" - задала риторический вопрос Псаки.

При этом, по ее словам, США, "наложив санкции на четыре российские компании и девять кораблей, определенно предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану".

Между тем, как писала "Страна", Верховная Рада планирует обратиться к США с просьбой ввести санкции против "Северного потока - 2".

Мы также сообщали, что двое из троих претендентов на пост канцлера Германии поддержали строительство трубопровода.