Крупнейшая бразильская фармацевтическая компания União Química выпустила первую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Ее будут поставлять в другие латиноамериканские страны.

Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале вакцины.

"Ведущим бразильским фармпроизводителем União Química была выпущена партия российского препарата. После прохождения процедуры контроля качества в Центре имени Гамалеи вакцина, произведенная União Química, будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки для борьбы с COVID-19", - сказано в сообщении.

В начале января União Química получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.

В конце марта вся произведенная в Бразилии партия была направлена для прохождения процедуры контроля качества в Центр имени Н.Ф. Гамалеи.

7 мая глава União Química Фернанду Маркес заявил, что фармкомпания начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).

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