В Николаевской области правоохранители с участие спецподразделения КОРД задержали криминальных авторитетов, которые собрались на так называемую "сходку смотрящих". Об этом сообщается на сайте МВД.

"Девять человек прибыли в г. Вознесенск в местное кафе на "сходку", чтобы определить полномочия в вопросах терроризирования предпринимателей и фермеров района для принуждения уплаты дани. Среди них - так называемые "смотрящие" за Вознесенском и Николаевской областью, а также другие криминальные элементы", - говорится в сообщении.

Злоумышленники ранее уже были замечены в вымогательстве денег с предпринимателей, выполнении различных заказных преступлений, выбивании несуществующих долгов, сборе средств для пополнения "воровского общака", за что некоторые привлекались к ответственности.

"Сейчас действиям указанных граждан дается юридическая оценка и собираются материалы об их причастности к распространению преступного влияния, организации и содействию в проведении преступной сходки", - говорится в сообщении.

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