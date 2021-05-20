По случаю Дня вышиванки 20 мая Владимир Зеленский выложил фотосессию с женой Еленой в вышиванках. Причем рубашка главы государства по крою - скорее традиционная русская косовортотка.

Однако украинские дизайнеры заявили, что такой тип крестьянских рубашек в ХІХ веке был распространен на территории нынешней Днепропетровщины.

Об этом пишет АиФ.ua.

По словам исследовательницы украинской традиционной одежды Марии Квитки, Зеленский "одет в вышитую рубашку, отшитую мастером по старинному образцу конца ХІХ века". А сама аутентичная рубашка происходит из Днепропетровской области области и хранится в частной коллекции.

Квитка добавила, что этот крой с косым воротом стал особенно популярным в конце ХІХ века не только в России, но и по всей Европе, поэтому не стоит по крою оценивать ее происхождение.

"К тому же как в Украине, так и в России, Беларуси, Литве и т.д. до появления этой косоворотки крестьяне носили только рубашки с разрезом посередине, и это не дает нам права определять по крою принадлежность рубашки к какой-то одной территории. Мода развивалась везде параллельно. Украинских рубашек такого типа сохранилось очень много: сотни, если не тысячи", - считает специалистка.

Свое мнение на эту тему высказал и дизайнер Артем Климчук, который занимался разработкой дизайна рубашки Зеленского.

"Во время создания вышиванки для Владимира за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространённым элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", - сказал Климчук.

Он рассказал, что использовал в модели традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы.

"Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", – объяснил он.

Ранее "Страна" приводила пояснение МИД России, почему президент Украины надел косоворотку в День вышиванки.

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