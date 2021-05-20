20 мая курс доллара на межбанке поднялся на 4 копейки - 27,47-27,48 грн/$. А наличная валюта прибавила в цене 5 копеек и вышла на такие уровни:

27,50-27,65 грн/$ - на продаже;

27,20-27,45 грн/$ - на покупке.

Банки ощущали спрос на доллар со стороны населения, однако не называли его критическим. Оптовый наличный курс приподнялся 27,42-27,46 грн/$ до 27,42-27,52 грн/$.

Торговля на межбанке была не такой активной как вчера: общий объем сделок на Bloomberg сократился с $181 млн до $152 млн. Крупные игроки были (без Нацбанка), но с меньшими контрактами.

"Бизнес перестал активно продавать доллар под уплату налогов, как это было несколько дней подряд. Бюджетный период завершился. Потому уменьшилось общее валютное предложение на межбанке. Именно из-за этого и подрос курс доллара. Привычная история для этого периода, рынок выровняется", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

4-копеечное подорожание доллара (по сравнению со вчерашним закрытием) на межбанке произошло на открытии торгов - до 27,45-27,48 грн/$. После чего котировки откатывались на 27,455-27,47 грн/$ и поднимались на 27,47-27,49 грн/$. В рамках этих 2 копеек и двигался рынок. А финишировал в итоге на 27,47-27,48 грн/$.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли государственный Укрэксимбанк, а также металлургические предприятия, чей доллар продавал ПУМБ. Среди покупателей были импортеры, банки-спекулянты, ожидающие снижения гривны, и иностранцы - в основном Ситибанк.

"Произошло то, что ожидали. Хотя, заметьте, сильного движения выше 27,5 грн/$ не произошло. То есть валютные покупатели все еще чувствуют себя неуверенно, и отскок скорее отражает спад предложения, чем силу спроса", - сказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Покупки валюты иностранцами объясняется вчерашними выплатами Минфина по старым выпускам ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма): 12,97 млрд грн в рамках погашения бумаг + 1,7 млрд грн процентов. Нерезиденты получили часть этих средств.

Что подтверждается отчетом Нацбанка: за два последние дня гривневый портфель ОВГЗ иностранцев сократился на 549,3 млн грн, а с начала недели - на 771,78 млн грн. По состоянию на 19 мая он составил 95,02 млрд грн. А общий портфель (с валютными бумагам) - 95,5 млрд грн. Нерезиденты выводят то, что выплачивает Минфин и не торопятся покупать его новые ОВГЗ, то есть доверие инвесторов к Украине не восстанавливается.

"Рынок следил сегодня за новостями с полей, за выступлением Президента Украины, за заявлениями госсекретаря США Блинкена (по организации встречи Зеленский/Путин). Они имели смешанный характер. Сохранение напряженности и техники на границах, достройка "Северного потока" - это все не в пользу гривны. Хотя валютный рынок пока в балансе", - заметил Шевчишин.

По мере снижения валютных продаж на межбанке казначеи прогнозируют дальнейшее подорожание доллара: по одним оценкам, курс будет двигаться на 27,55 грн/$, по другим - вообще на 27,60-27,65 грн/$. Ожидается, что гривна будет девальвировать медленно.

Многое будет зависеть от темпа выплат Госказначейства в рамках возмещений по НДС. Сегодня оно перечислило бизнесу первую порцию средств - 296,9 млн грн. Сумма совсем небольшая, но это только начало. По мере увеличения выплат давление на гривну будет расти. Также будут сказываться закупки доллара иностранцами под дивиденды, однако эксперты пока не берутся предсказать, когда они начнутся.

Евро растет на снижения эмиссии доллара

На мировом рынке подорожал евро: с $1,2211/€ до $1,2219/€ после раскачки в диапазоне $1,2169-1,2226/€.

Рынки негативно отреагировали на протокол американского Федрезерва, появившийся перед торгами. Из него стало ясно, что на будущих заседаниях ФРС будет подниматься вопрос сокращения кампании по скупке активов. То есть эмиссию доллара, которая поддерживала рост экономики Штатов, будут уменьшать. Вероятно, так постараются затормозить рост инфляции, которая подскочила в последнем отчете с 2,6% до 4,2% при прогнозе 3,6%.

Аналитики опасаются, что замедление "печатного станка" замедлит восстановление американской экономики от коронакризиса. Потому доллар сегодня активно продавали, и покупали евро.

В Украине наличный курс евро опустился на 5 копеек на продаже и почти не изменился на выкупе. К вечеру цены обменников оказались в таких диапазонах:

33,50-33,70 грн/€ - на продаже;

33,0-33,35 грн/€ - на покупке.

Ранее "Страна" писала о том, что в последний день дешевого доллара люди и бизнес перешли к скупке валюты.