Наиболее сильный рост смертность зафиксирован в Закарпатской области. Фото: Страна

Смертность в Украине, зафиксированная в марте 2021 года, в сравнении со средним показателем за пять лет с 2016 по 2020 год включительно, выросла на 29%.

Об этом сообщил пользователь Facebook Евгений Истребин со ссылкой на данные Государственной службы статистики. 

Он также привел сравнение статистики смертности в марте 2021 года с пятилетней средней за 2016-2020 годы по регионам:

  • Закарпатская область +69,7%
  • Киев +64,4%
  • Ивано-Франковская +60,1%
  • Черновицкая +59,5%
  • Винницкая +41,6%
  • Киевская +40,5%
  • Житомирская +36,9%
  • Хмельницкая +31,4%
  • Львовская +30,6%
  • Одесская +30,0%
  • Украина +29,0%
  • Николаевская + 28,1%
  • Харьковская +27,5%
  • Тернопольская +26,4%
  • Днепропетровская +23,2%
  • Луганская +20,8%
  • Запорожская +17,6%
  • Кировоградская +16,3%
  • Черкасская +15,8%
  • Полтавская +14,5%
  • Донецкая +14,4%
  • Ровенская +14,1%
  • Сумская +13,4%
  • Черниговская +12,1%
  • Херсонская +11,6%
  • Волынская +11,4%

Смертность в Украине в марте-2020 выше на 29% по сравнению со средней за 2016-2020 годы. Скриншот 

Смертность в Украине в марте-2020 выше на 29% по сравнению со средней за 2016-2020 годы. Скриншот

Смертность в Украине в марте-2020 выше на 29% по сравнению со средней за 2016-2020 годы. Скриншот

В то же время Истребин сообщает, что уровень смертности в Закарпатской области в марте-2021 на 71% выше, зафиксированного в марте прошлого года.

Смертность в Украине в марте-2020 выше на 29% по сравнению со средней за 2016-2020 годы. Скриншот

Смертность в Украине в марте-2020 выше на 29% по сравнению со средней за 2016-2020 годы. Скриншот

Смертность в Украине в марте-2020 выше на 29% по сравнению со средней за 2016-2020 годы. Скриншот

Напомним, по данным Госстата, в марте текущего года количество умерших людей в Украине составило 64,94 тысячи. Этот показатель на 34,4% больше, зафиксированного за аналогичный период в 2020-м.

Также мы писали, что в 2020 году умерли 616 835 человек. За прошлый год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек. От Covid-19 в Украине умерло в 2020-м 20 709 человек. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.

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