Смертность в Украине за март 2021 года оказалась выше средней за пять последних лет почти на треть
Смертность в Украине, зафиксированная в марте 2021 года, в сравнении со средним показателем за пять лет с 2016 по 2020 год включительно, выросла на 29%.
Об этом сообщил пользователь Facebook Евгений Истребин со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Он также привел сравнение статистики смертности в марте 2021 года с пятилетней средней за 2016-2020 годы по регионам:
- Закарпатская область +69,7%
- Киев +64,4%
- Ивано-Франковская +60,1%
- Черновицкая +59,5%
- Винницкая +41,6%
- Киевская +40,5%
- Житомирская +36,9%
- Хмельницкая +31,4%
- Львовская +30,6%
- Одесская +30,0%
- Украина +29,0%
- Николаевская + 28,1%
- Харьковская +27,5%
- Тернопольская +26,4%
- Днепропетровская +23,2%
- Луганская +20,8%
- Запорожская +17,6%
- Кировоградская +16,3%
- Черкасская +15,8%
- Полтавская +14,5%
- Донецкая +14,4%
- Ровенская +14,1%
- Сумская +13,4%
- Черниговская +12,1%
- Херсонская +11,6%
- Волынская +11,4%
В то же время Истребин сообщает, что уровень смертности в Закарпатской области в марте-2021 на 71% выше, зафиксированного в марте прошлого года.
Напомним, по данным Госстата, в марте текущего года количество умерших людей в Украине составило 64,94 тысячи. Этот показатель на 34,4% больше, зафиксированного за аналогичный период в 2020-м.
Также мы писали, что в 2020 году умерли 616 835 человек. За прошлый год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек. От Covid-19 в Украине умерло в 2020-м 20 709 человек. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.