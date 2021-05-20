Смертность в Украине, зафиксированная в марте 2021 года, в сравнении со средним показателем за пять лет с 2016 по 2020 год включительно, выросла на 29%.

Об этом сообщил пользователь Facebook Евгений Истребин со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Он также привел сравнение статистики смертности в марте 2021 года с пятилетней средней за 2016-2020 годы по регионам:

Закарпатская область +69,7%

Киев +64,4%

Ивано-Франковская +60,1%

Черновицкая +59,5%

Винницкая +41,6%

Киевская +40,5%

Житомирская +36,9%

Хмельницкая +31,4%

Львовская +30,6%

Одесская +30,0%

Украина +29,0%

Николаевская + 28,1%

Харьковская +27,5%

Тернопольская +26,4%

Днепропетровская +23,2%

Луганская +20,8%

Запорожская +17,6%

Кировоградская +16,3%

Черкасская +15,8%

Полтавская +14,5%

Донецкая +14,4%

Ровенская +14,1%

Сумская +13,4%

Черниговская +12,1%

Херсонская +11,6%

Волынская +11,4%

В то же время Истребин сообщает, что уровень смертности в Закарпатской области в марте-2021 на 71% выше, зафиксированного в марте прошлого года.

Напомним, по данным Госстата, в марте текущего года количество умерших людей в Украине составило 64,94 тысячи. Этот показатель на 34,4% больше, зафиксированного за аналогичный период в 2020-м.

Также мы писали, что в 2020 году умерли 616 835 человек. За прошлый год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек. От Covid-19 в Украине умерло в 2020-м 20 709 человек. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.