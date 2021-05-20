Медики объяснили, через какое время после перенесенного коронавируса можно планировать зачатие ребенка. По их данным, три месяца после излечения от Covid-19 - достаточный срок, после которого мужчинам можно задуматься о продолжении рода. Об этом заявил завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, сообщает РИА Новости.

"Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания", - сказал Пушкарь .

По его словам, вакцинация от коронавируса никак не влияет на возможность зачатия ребенка.

"Сразу после вакцинации можно начинать думать о деторождении", - добавил специалист.

Напомним, по мнению ученых, постковидный синдром у переболевших коронавирусом требует отдельного лечения, поскольку больные не могут преодолеть его своими силами и вернуться к нормальной жизни.

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