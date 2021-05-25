26 мая состоится полное затмение Луны, а также полнолуние. Хотя затмение смогут наблюдать только в Австралии и частично в США и Азии (в Украине в это время будет день - Ред.) астрологи считают, что оно окажет влияние на события в жизни людей в разных уголках Земли. Влияние затмения будет ощущаться за три дня до затмения и три дня после - до 29 мая.

Что ждет все знаки Зодиака

Астрологи считают, что лунное затмение - это особое время для трансформации. В эти дни может проявить себя то, что долго оставалось скрытым. Человек будет пожинать урожай своих реальных поступков и желаний. То есть можно говорить о том, что реализуется накопленная карма.

От того, вынесете ли вы урок из этого, увидите ли свою ответственность за происходящее, будет зависеть, придет ли за периодом затмения новый более осознанный этап либо же вас поглотит разочарование.

У Овнов затмение может принести перемены в сфере отношений с другими людьми, родственных связей.

Тельцы ощутят влияние лунного затмения в сфере финансов. Возможны какие-то изменения, как в положительную сторону (вы разбогатеете) так и в негативную (есть риск потерять деньги).

Близнецам ближайший период может принести большие изменения. Это может быть как завершение длительного этапа (развод, закрытие бизнеса, завершение обучения), так и начало нового (новые отношения, новые проекты, начало учебы, переезд).

У Раков может быть сложный, нервный период с разногласиями с окружающими, обострениями болезней.

Лев может столкнуться с какими-то необычными событиями, авантюрами, которые привлекут в вашу жизнь новые знакомые.

Девам затмение может принести изменения в карьере, новости, связанные с вопросами недвижимости.

Для Весов период затмения проявится в сфере обучения, образования. Возможны события. связанные с дорогой, путешествиями, переездом.

Скорпионам придется столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, форс-мажором. Могут накалиться отношения с окружающими.

У Стрельцов могут завязаться новые романтические отношения. У вас есть шанс перейти на новый уровень, пересмотреть то, что вам мешало двигаться.

Козерогам стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Оно может, как ухудшиться, так и, наоборот, удастся избавиться от давних болезней. В ближайшее время хорошо начинать ремонт.

Водолеям творческих профессий повезет - возможны новые проекты, рост популярности, признание. Обратная сторона затмения - разочарование в людях.

Для Рыб затмение может обернуться изменениями в личной жизни, возможны отношения со статусным, успешным человеком.

Для каких дел благоприятно затмение

Лунное затмение подходит для дел, связанных с завершением чего-либо, подведением итогов. Например, можно провести генеральную уборку, избавиться от ненужных, лишних вещей. Уделить время очищающим процедурам.

Также это хорошее время для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Чтобы попытка была плодотворной, параллельно внедряйте новые, здоровые привычки. Переключите себя на новые действия.

Попробуйте проанализировать прошлые события, навести порядок в финансах, ответить на вопрос о своих слабых и сильных рабочих навыках.

Что лучше не делать

Астрологи считают, что на время затмения лучше не назначать медицинские процедуры, не решать важные рабочие вопросы.

Будьте осторожны с финансами, не давайте в долг и сами не берите кредиты, займы, не вкладывайте крупные суммы, откажитесь от дорогостоящих покупок.

Отложите манипуляции, связанные со внешностью - косметические процедуры, окрашивание волос, смену имиджа, стиля.

Это не самое лучшее время, чтобы отправляться в дорогу, путешествовать.

Не нагружайте себя в ближайшие дни. Это касается, как физических нагрузок, так и эмоциональных, рабочих.