Датская компания Lego 20 мая официально представила набор с 11 монохромными фигурками разных цветов. Он получил название "Все классные!" (Everyone Is Awesome) и является первым конструктором компании в честь ЛГБТ, который должен подчеркнуть разнообразие фанатов по всему миру.

О новинке сообщается в Твиттере Lego.

"Мы очень рады представить наш новый набор - Lego Everyone is Awesome! Потому что мы чествуем каждого строителя Lego", - говорится в записи.

Цвета игрушки отражают традиционный радужный флаг движения ЛГБТ, бледно-голубая, белая и розовая фигурки представляют транс-сообщество, а черная и коричневая подчеркивают разнообразие оттенков кожи людей.

Фигурам не был присвоен конкретный пол, поскольку они призваны выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными. Исключение составляет фиолетовая мини-фигурка в высоком парике. Это "явный намек на всех сказочных трансвеститов", прокомментировал задумку дизайнер набора Мэтью Эштон. Эштон рассказал, что изначально создал набор для себя. Но он так понравился коллегам, что они решили выпустить его в массовое производство.

"Этот набор очень много значит. Часто ЛГБТК + люди не чувствуют себя замеченными обществом. В отношении них много пустословия и мало действий. Так что выпуск набора похож на громкое заявление", - сказал Флинн Де Марко, член сообщества ЛГБТК+ и участник телешоу Lego Masters US.

Набор включает 11 фигурок и 346 кубика. Его цена составит 35 долларов. Старт продаж намечен на 1 июня.

Ранее "Страна" рассказывала, что прошлым летом из-за протестов в США компания отказалось от рекламы конструкторов с полицейскими.

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