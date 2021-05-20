Экс-депутат Северодонецкого горсовета Владимир Живага, который под мультики насиловал детей, все же будет отбывать 15-летний срок заключения.

Луганский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который еще в июне 2020 года признал подсудимого виновным по 14 эпизодам развратных и насильственных действий в отношении шестерых детей в возрасте от 6 до 15 лет, самой младшей из которых была родная племянница осужденного. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

"В резонансном деле сторона обвинения доказала, что бывший депутат горсовета на протяжении 2006-2012 годов систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом просмотра кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и прибегал к сексуальному насилию", - говорится в сообщении.

В течение пяти лет мужчина скрывался от правоохранительных органов в Киеве, используя документы своего умершего в России брата. Злоумышленника задержали в апреле 2017 года.

"Во время пересмотра дела в Луганском апелляционном суде областная прокуратура опровергла аргументы стороны защиты, доказала законность и обоснованность назначенного наказания. Суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Сейчас приговор суда вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.

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