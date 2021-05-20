Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила над президентом Украины Владимиром Зеленским, который по случаю Дня вышиванки надел русскую косоворотку, а не украинскую национальную одежду.

Соответствующий пост Захарова опубликовала в своем Facebook в четверг, 20 мая.

"Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке бесценно", - написала представитель МИД России.

Также она, ссылаясь на советского и российского культуролога Дмитрия Лихачева, сообщила, что разрез косоворотки не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону.

"Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Держитесь там. Сейчас начнется", - добавила Захарова.

Напомним, в прошлом году из-за неудачной шутки Захаровой над президентом Сербии Александром Вучичем перед главой государства извинялись российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Также мы писали о том, как у Зеленского одарили вышиванкой несуществующего президента, а потом передумали их слать женам уже бывшего президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.