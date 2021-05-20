В четверг, 20 мая, цены на нефть сократили снижение после публикации данных по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров относительно перспектив спроса на энергоносители в США.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 КСК составляет $66,4 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже цены на закрытие рынка в среду.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $63,1 за баррель, что на $0,26 (0,41%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов. Срок действия июньских фьючерсов на WTI истекает в четверг. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на $0,34 (0,54%), до $63,01 за баррель.

Данные Минтруда США, обнародованные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице, поданных в США на прошлой неделе, было минимальным с начала пандемии. Сильные статданные повысили аппетит к риску, поддержав, в том числе, и американский рынок акций. При этом доллар США дешевеет в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, номинированных в долларах.

"Подъем фондового рынка США вслед за публикацией данных о числе заявок на пособие по безработице, а также ослабление доллара США поддерживают цены на нефть", - отмечает аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Стрейбл.

"Индикаторы рынка труда продолжат улучшаться, и чем больше людей возвращаются к работе, тем более активно будет расти автомобильное движение", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Ранее "Страна" писала о том, что впервые за два месяца стоимость нефти Brent превысила отметку в $70 за баррель.

Также мы сообщали, что после взлета выше 70 долларов мировые цены на нефть перешли к снижению.