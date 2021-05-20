Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится только при условии, если в повестке переговоров будут вопросы Донбасса и Крыма.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, если встреча лидеров двух стран состоится, то Зеленский будет принципиально защищать украинские интересы.

"Мы публично озвучили, чего хотим мы, они озвучили, чего хотят они. Есть серьезные противоположные подходы к этой встрече, но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - сказал Кулеба.

Также министр заявил, что встреча состоится только тогда, когда Киев убедится в возможности предметно обсудить в ходе нее вопросы, которые являются ключевыми для украинской стороны.

В то же время Кулеба не стал прогнозировать, когда именно может состояться встреча Зеленского с Путиным.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждение организации будущей встречи глав государств.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что процесс организации встречи "идет непросто".

22 апреля Путин заявил, что он не намерен обсуждать на возможных переговорах с Зеленским вопрос Донбасса, так как, по его мнению, разговоры о вооруженном конфликте украинская сторона должна вести с руководителями "республик" "ДНР" и "ЛНР". В то же время российский лидер отметил, что если предметом разговора будет нормализация украинско-российских отношений, то Зеленского "готовы принять в Москве в любое удобное для него время".