В четверг, 20 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,48 грн/$1 с 27,415 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,47-27,49 грн/$1.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,42 грн/$1 с 27,41 грн/$1 в среду.

Также регулятор укрепил курс нацвалюты на 21 мая – до 27,4665 грн/$1 с 27,4166 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 мая 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар 21.3044

BYN 1 белорусский рубль 10.9367

BGN 1 болгарский лев 17.1334

USD 1 доллар США 27.4665

EUR 1 ЕВРО 33.5174

RUB 10 российских рублей 3.7297

HUF 100 венгерских форинтов 9.5609

GBP 1 фунт стерлингов 38.806

CZK 1 чешская крона 1.3133

SEK 1 шведская крона 3.2916

CHF 1 швейцарский франк 30.4946

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.2666

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 мая составил 532,92 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $445,47 млн.

Напомним, НБУ продал первые золотые гривневые монеты на электронном биржевом аукционе. В общем за монеты выручили 870 000 грн.

Также сообщалось, что НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении комиссии по платежам.