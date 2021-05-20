Во время заседания Николаевского городского совета 20 мая депутаты высказались против или не участвовали в голосовании по отмене решения 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. В итоге этот статус остался за языком.

Об этом с негодованием написал в своем Фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 № 19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", - написал омбудсмен.

Затем о заявил, что "напомнил бы таким, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", решение Конституционного суда Украины от 28.02.2018 № 2-р/2018, как и основной закон - Конституция Украины, неукоснительны к исполнению на всей территории государства".

Креминь опубликовал данные о результатах голосования со словами, что "лучшая "слава" для таких избранников - обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям".

"Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления.

Николаев - украинский город!" - завершил свой пост языковой омбудсмен.

Ранее "Страна" приводила слова спикер делегации Украины в ТКГ Алексея Арестовича о том, что он ощущает давление из-за того, что разговаривает на русском языке.

Мы также писали, что Кабмин утвердил концепцию программы по развитию украинского языка до 2030 года.