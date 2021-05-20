Авиакомпания "Международные линии Украины" (МАУ) рассматривает возможность возобновления рейсов в Израиль и из него с понедельника, 24 мая. Перевозчик наблюдает "положительную тенденцию в нормализации ситуации" в регионе.

Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба компании.

На данный момент МАУ планирует выполнить рейсы:

Киев - Тель-Авив 24, 26, 30 и 31 мая;

Тель-Авив - Киев - 25, 27, 31 мая.

В то же время рейсы Одесса-Тель-Авив-Одесса отменены до 31 мая 2021 года включительно.

"Расписание дальнейших рейсов в/из Тель-Авива не меняется. Решение МАУ выполнять рейсы будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту TLV. В случае изменений, авиакомпания сообщит об этом дополнительно", - добавили в компании.

Напомним, украинская авиакомпания МАУ отменяла рейсы в Тель-Авив, начиная с 13 мая в связи с вооруженным конфликтом между Палестиной и Израилем.

В среду, 19 мая, Государственная авиационная служба Украины рекомендовала украинским авиакомпаниям воздерживаться от полетов в Израиль до нормализации ситуации в регионе.

Ранее мы писали, что украинские власти договорились организовать "зеленый коридор" для эвакуации граждан, которые находятся в Секторе Газа. Их будут вывозить через Египет на специальных авиарейсах.