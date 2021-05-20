В среду, 19 мая, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении в убийстве девушки в 2016 году 44-летнему врачу Алексею Волкову, которого раньше подозревали только в покушении. С 2012 года он жестоко обращался с женщинами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

В сентябре прошлого года полиция задержала Алексея Волкова. Он приехал на дачу в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой девушкой, они поссорились. В ходе конфликта мужчина избил девушку деревянной битой, в результате ее доставили в больницу с переломами ребер, конечностей, ушибами и травмой головы.

После инцидента мужчине сообщили о подозрении за покушение на убийство девушки и избрали меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе, где он и находится на сегодняшний день.

Правоохранители выяснили, что Волков начиная с 2012 года встречался с женщинами и жестоко с ними обращался. Потерпевшие дали показания о его насильственном поведении.

В ходе расследования стало известно о вероятной причастности мужчины к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

"По инициативе полиции Киевской области это дело прокуратурой было передано именно нашим следователям. В результате проведения следственно-оперативных действий добыто многочисленные доказательства и именно 19 мая Алексею Волкову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - заявил глава полиции Андрей Небытов.

Как сообщают "Чрезвычайные новости", Волков неоднократно знакомился в интернете с девушками, шантажировал, требовал деньги и переписать на него имущество и избивал их. Нескольких довел до самоубийства. Он работал врачом-венерологом, а потом увлекся фитнесом и стал тренером.

Напомним, в Одесской области мужчина убил сожительницу и пытался застрелиться сам.

Также "Страна" сообщала, что пьяный мужчин ударил жену ножом и два дня "лечил", пока она не умерла.