В четверг, 20 мая, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рейса PS712 Стамбул - Киев совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса". Это произошло из-за технических причин.

О происшествии сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба авиакомпании.

В МАУ заверили, что пассажиры борта будут доставлены в Киев в 21:10 по местному времени дополнительным самолетом Embraer 190. Им будет предоставлены питание и напитки.

По предварительным данным, большинство пассажиров рейса направлялись в Украину. Людям, летевшим транзитом, будет обеспечен перенос стыковки с соблюдением всех международных авиационных правил и норм.

"Опытными экипажами МАУ данная ситуация многократно отработана на тренажерах. Экипаж действовал строго с соблюдением инструкций, а также в соответствии с требованиями авиационной безопасности и безопасности полетов", - говорится в сообщении компании.

Ранее "Страна" писала, что в начале обострения арабо-израильского конфликта МАУ отменила рейсы в Тель-Авив.

Вчера стало известно, что в МАУ продлили отмену рейсов в Израиль до конца недели.