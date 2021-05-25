Заболевания органов дыхательной системы, в том числе - хронические, являются одними из самых распространенных. На сайте apteka-ds представлены лекарства, разработанные для решения респираторных проблем.

Действующий компонент направлены на поддержание организма при хронических болезней (бронхиальная астма), для лечения многих других нарушений.

Небутамол - препарат в формате жидкости для ингаляций, выпускается в одноразовом флаконе-ингаляторе для регулярного использования.

Как работает основной действующий компонент?

Базовый элемент - сальбутамол, известный как главный компонент лекарств для больных бронхиальной астмой. Он подавляет приступы во время заболевания, спазмы в бронхах. В случае с астмой, сальбутамол является необходимым компонентом, который принимается для поддержания нормального состояния.

Доза достигает дыхательных путей - через 5 минут начинает активно действовать, эффект длится до 6:00. Стоит знать, что именно к цели доходит около 20% препарата - другое попадает в органы пищеварения. Из организма компоненты выводятся через почки.

Когда назначают?

основная причина - бронхиальная астма, является необходимой составляющей курса поддержания состояния во время заболевания;

назначается во время острого бронхита в хронической форме, если традиционные средства не дают необходимого эффекта.

Нельзя принимать препарат, если есть чувствительность или индивидуальная негативная реакция на сальбутамол - основной действующий компонент. Осторожности требует использования препарата во время беременности - категорически нельзя принимать, если беременность сложная, есть угроза потерять ребенка.

Особенности приема

в организм средство попадает путем ингаляции, может быть введено путем инъекции или перорально;

для лечения программу разрабатывает врач, учитывая особенности ситуации больного;

не стоит увеличивать количество приемов без крайней необходимости, какова только существенное ухудшение состояния больного;

если больной астмой лечится дома и наблюдает, что доза, которую он принимал раньше, перестала давать желаемый эффект, стоит обратиться к врачу, а не

самостоятельно увеличивать дозировку;

если пациент принимает иные аналогичные препараты, следует осторожно применять Небутамол, существует риск для сердца;

врач должен обращать внимание на духоту и болевые ощущения в груди - они могут быть проявлениями не только заболевания дыхательной системы, но и сердца;

альтернативное лечение назначается, если после приема наблюдался парадоксальный бронхоспазм - когда, вместо снятия спазма, он усиливается;

препарат является агонистом бета-адренорецепторов, поэтому влияет на метаболизм, может, в качестве побочного эффекта, повышать уровень сахара в крови;

если не наблюдаются побочные эффекты со стороны нервной системы, можно без страхов принимать препарат тем, кто водит авто - Небутамол не вызывает сонливости, головокружений.

Для взрослых дозировка - до 4 применений в день, если ситуация сложная - до 40 мг в сутки. Но в тяжелом случае лечение происходит только под наблюдением врача стационарно. Для детей нет запрета на прием с 4 лет, с 12 лет - дозировка такое, как у взрослых.

Во время передозировки наблюдаются:

нарушение сердечного ритма;

гиперактивность;

нарушения обмена веществ;

нарушение уровня калия.

Среди побочных реакций: головная боль, усиленное сердцебиение, тремор, судороги, раздражение слизистых оболочек рта. Такие препараты можно найти на сайте https://apteka-ds.com.ua/catalog/respiratorna-systema/bronkhorozshyryuvalni-preparaty-ta-zasoby, принимаются они при респираторных болезнях только по рекомендации доктора.