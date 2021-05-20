В четверг, 20 мая, Печерский районный суд Киева под председательством судьи Кристины Константиновой продлил на два месяца меру пресечения агенту Национального антикоррупционного бюро Украины Евгению Шевченко в виде ареста с ограничением передвижения по Киеву и залогом в 5 миллионов гривен.

В комментарии "Стране" Шевченко заявил, что его адвокат подавал ходатайство про отмену меры пресечения, но судья в удовлетворении прошения отказала.

Отметим, что данная мера пресечения позволяет Шевченко передвигаться по Киеву с электронным браслетом, но ночевать он должен дома.

После небольшого перерыва, судья Константинова рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения экс-нардепа Семену Семенченко который в отличии от Шевченко находится под стражей.

Напомним, Шевченко и бывший народный депутат Семенченко подозреваются в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

26 марта Печерский райсуд Киева отправил Шевченко в СИЗО до 24 мая с правом внесения залога в размере 5 млн грн. 30 марта его супруга и друзья внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. На данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом.