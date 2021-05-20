В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине немного изменится под влиянием распространения с запада поля высокого атмосферного давления - антициклона с символическим именем Vеsna. Ближайшей ночью и утром в пятницу, 21 мая, в большинстве центральных регионов, Одесской, Николаевской и Харьковской областях будут наблюдаться небольшие дожди и грозы, но в дневные часы в Украине уже будет преобладать погода без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4-10 градусов, на юге и востоке страны до +9-14. На высокогорье Карпат +1-6 градусов.

В дневные часы потеплеет до +​​15-20, на востоке и юго-востоке + ​​20-25. На высокогорье Карпат +​​5-10 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве 21 мая без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью около +10, днем ​​+17-19 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует после солнечной пятницы и субботы возвращение дождей и гроз.

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