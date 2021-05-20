Мэр Киева Виталий Кличко завил, что хотел пообщаться с президентом по рабочим вопросам, но контакт так и не был установлен.

Так он прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Кличко назойливо напрашивался на встречу с ним и приходил в Офис президента даже без пришлашения.

"За последние несколько часов получил массу вопросов относительно того, хожу я обивать пороги высоких кабинетов. Отвечаю. Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Также Кличко заявил, что он, как мэр столицы и председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную и писал президенту для организации встречи по рабочим вопросам, однако она так и не состоялась

"А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления - всех членов АГУ. Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации, - это разве про эффективную работу и сотрудничество?" - добавил мэр.

В следующем посте Кличко выразил удивление словам Зеленского "не нужно было красть деньги из бюджета", которые тот озвучил по поводу обысков в структурах Киевской городской государственной организации.

"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это - манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители? Может, Президенту предоставляют некую искаженную информацию? Потому что, чтобы однозначно утверждать - все факты должны быть доказаны в законном порядке", - написал мэр Киева.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский заявил, что массовые обыски, которые проходят последние дни в структурах КГГА, "это справедливо", а у правоохранителей, "вероятно, есть доказательства" фактов хищения местными чиновниками бюджетных средств. Также глава государства сказал, что Кличко ему "постоянно пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента", когда Зеленский "не готов с ним увидеться из-за отсутствия времени".

Напомним, с 11 мая прокуратура совместно с различными правоохранительными ведомствами проводит обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им предприятий. Также обыск прошел у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного по делу о неуплате налогов.

Ранее "Страна" разбиралась, почему правоохранители взялись за окружение мэра столицы.