Россия "выбьет зубы всем", кто собирается что-то от нее "откусить". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 мая.

"Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться ...", - заявил Путин и добавил, что залогом этого являются российские Вооруженные силы.

При этом, по словам Путина, Россия не милитаризирует свою экономику.

"На национальную оборону в этом году выделяется три триллиона 116 миллиардов рублей, если посчитать по действующему курсу, это будет где-то 42 миллиарда долларов. А у США расходы уже зашкаливают за 770 миллиардов долларов", - заявил Путин.

Президент России также заявил, что будет делать все для того, чтобы укрепить и усилить РФ. При этом будут продолжаться сдерживания оппонентов, поскольку, по словам Путина, многим такая страна, как Россия, просто не нужна.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отказался от резких высказываний о Путине, чтобы избежать эскалации. Также президент Украины не стал отвечать на вопрос, считает ли он Путина убийцей.