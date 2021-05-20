Экс-президент, нардеп и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соврал в своем посте в Facebook о достижении договоренности с подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андреем "Риффмастером" Антоненко касательно встречи в офисе политической силы.

Об этом свидетельствует публикация юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты Андрея Антоненко, в Facebook.

Вечером в среду, 19 мая, Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети видео и текст по итогам его встречи с Антоненко дома у подозреваемого.

"Спасибо семье Антоненко за гостеприимство. Договорились с Риффмастером в следующий раз встретиться вне дома, в частности, у нас в Открытом Офисе "Европейской Солидарности", когда у Андрея наконец будет возможность снять браслет (на данный момент в отношении Антоненко действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - Ред.)", - говорится в публикации.

В свою очередь представитель Антоненко в суде Леонид Маслов возразил, что договоренностей о посещении подозреваемым офиса "Евросолидарности" не было и подобные предложения даже не звучали в ходе встречи.

"Информация, распространенная на странице Петра Порошенко не совсем соответствует действительности. Вчера президент Порошенко в самом деле посетил Андрей Антоненко. Кстати, предварительно визит делегации был согласован с адвокатами, которые Андрея не предупредили, визит президента Порошенко был для него неожиданностью. При этом совершенно не было никаких "договоренностей" о посещении офисов политических партий. Бывший Верховный Главнокомандующий точно знает, что Андрей Антоненко как действующий военнослужащий отклонил бы подобные предложения. Они на самом деле даже не звучали", - написал юрист.

В то же время он сообщил, что Порошенко высказал пожелание встретиться с Антоненко позже, однако от последнего каких-либо совместных или отдельных заявлений во время визита гостей не прозвучало.

Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции президента Владимира Зеленского поднимался вопрос о ходе дела об убийстве Павла Шеремета. Глава государства заявил, что переписывается подозреваемой по этому делу Яной Дугарь и заверил, что Аваков понесет наказание, если обвиняемых в преступлении осудят незаконно.

Также Зеленский допустил причастность к убийству Шеремета контрразведки СБУ.