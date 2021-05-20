Уже после окончания ежегодной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского корреспондентка телеканала "Прямой" Елена Курбанова, который принадлежит Петру Порошенко, задала президенту несколько вопросов. В частности, она спросила, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей. Зеленский отказался отвечать на вопрос.

Вначале Курбанова спросила, что, по мнению президента, он сделал не так в течение двух лет. Глава государства ответил, что допускал ошибки в кадровых вопросах.

После этого она спросила, считает ли Зеленский президента РФ Владимира Путина убийцей. В окружении Зе сказали, что это некорректный вопрос. После этого сам Зе решил прокомментировать его.

"Давайте я вам отвечу. Из-за вашего вопроса завтра сто человек могут убить на Донбассе. Что бы вы делали? До свидания!" - сказал Зеленский.

Напомним, в марте президент США Джо Байден назвал путина убийцей. Почему американский лидер позволил себе такое высказывание и какие могут быть последствия, подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась называть президента РФ "убийцей".