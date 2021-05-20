Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о наказании за военные преступления.

За соответствующее решение во время заседания в четверг, 20 мая, народные депутаты от дали 248 голосов.

В законопроекте №2689 прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров и других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, а также других начальников за соответствующие международные преступления.

Также законопроектом определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта локального характера, изготовление материалов с призывами к совершению противоправных действий или их распространение будут наказываться арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

В то же время планирование, подготовка, инициирование или совершение лицом, которое может фактически контролировать или руководить политическими или военными действиями государства, акта агрессии, который из-за его характера, серьезности и масштаба является грубы нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН), грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

За умышленное убийство лица, которое находится под защитой международного гуманитарного права в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет за:

депортацию населения на территорию другого государства;

насильственное перемещение населения в другую местность в пределах одного государства;

вербовку или привлечение лица моложе 15 лет в состав вооруженных сил или других государственных военных формирований или других, кроме государственных, формирований (групп), участвующих в вооруженном конфликте, а также использование такого лица для участия в боевых действиях;

лишение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство;

надругательство над человеческим достоинством;

захват или удержание лица в качестве заложника;

незаконное лишение свободы;

изнасилование, сексуальную эксплуатацию, принуждение к занятию проституцией, принудительную беременность, принудительную стерилизацию или любые другие формы сексуального насилия;

пытки или иное бесчеловечное обращение, или незаконное проведение любых опытов над человеком или применение к нему незаконных методов лечения, которые являются опасными для жизни или здоровья в момент их проведения или применения;

причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения;

ранение лица.

Лишение свободы на срок от 6 до 12 лет предусмотрено за умышленное совершение в связи с вооруженным конфликтом захвата, повреждения или уничтожения имущества, если это не обосновывается военной необходимостью. Если такие действия имеют масштабный характер, они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Если эти действия имеют масштабный характер, они будут караться лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет грозит за умышленное нанесение удара в связи с вооруженным конфликтом по:

персоналу, объекту, материалах, оборудовании, подразделении или транспортному средству, привлеченным к оказанию гуманитарной помощи или миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН во время, когда они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты;

зданию, материалам, оборудованию, медицинскому учреждению или транспортному средству, имеющему надлежащим образом обозначенную отличительную эмблему или опознавательный знак, установленные международным гуманитарным правом, или по персоналу, который имеет право использовать такие эмблемы и знаки.

Если такие действия повлекли смерть пострадавшего или причинили тяжелое телесное повреждение, за них грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Незаконное использование во время конфликта отличительной эмблемы или опознавательного знака, установленных международным гуманитарным правом, флага парламентера или флага, военных знаков различия или формы одежды врага или ООН, если это причинило тяжелое телесное повреждение или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается тюрьмой на срок от 7 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, также сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины", автором которого является вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

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