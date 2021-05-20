В четверг, 20 мая, на заседании Одесского областного апелляиционного суда, который продолжает рассматривать жалобу радикала Сергея Стерненко на его семилетний приговор, выступает потерпевший Сергей Щербич. Он рассказывает, как Стерненко с подельниками похитили его.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Щербич дает показания на русском языке, адвокаты Стерненко потребовали переводчика на украинский. Также радикал в своем Telegram-канале пишет, что Щербич читает показания с листа, однако на самом деле, потерпевший рассказывает без бумаги.

Щербич заявил, что Стерненко с подельниками начали его жестоко избивать с двух сторон в машине куда его посадили. Ему надели пластиковый черный мешок на голову, руки сковали пластиковыми хомутами. При этом его не переставали избивать.

По словам потерпевшего, Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета. Потом ему залили в рот 200 грамм водки насильно.

Также Щербич рассказал, что Стерненко с подельниками пригрозили ему, что если он не сложит полномочия депутата, то к нему наведаются еще.

"У тебя семья, что бы они не пострадали, сделай то, что мы тебе сказали", - процитировал потерпевший слова нападавших.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Также мы писали о том, что недавно суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста.