Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова профессиональным человеком.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки о том, почему Татаров, который работал в команде экс-главы МВД Виталия Захарченко и утверждал, что НАБУ это "не украинская история", является ценным сотрудником как для Зеленского лично, так и для Офиса президента

"Что касается времен Захарченко, думаю, тогда работало тысяч 30 людей, может даже больше. Не знаю. Что касается ценности, мне сложно оценивать. Этим должен заниматься (руководитель ОП) Андрей Ермак. Я знаю, что он считает, и я так считаю, что он профессиональный человек. А на все остальное мне сложно сейчас реагировать... На то, что Татаров где-то говорил или что он думает", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский давал пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. О том, как она прошла - читайте в нашем материале.

Также мы писали, о том как 28 ноября прошлого года замглавы ОП Олег Татаров раскритиковал главу НАБУ Артема Сытника. А само ведомство назвал "не украинской историей".

Уже 1 декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против застройщика Максима Микитася - бывшего владельца компании "Укрбуд". При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). В то же время там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужной экспертизе.

В январе этого года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его заместителя Олега Татарова не увольняют по причине давности дела, которому больше четырех лет.