В четверг, 20 мая, празднуют День вышиванки. Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фото, на которой они с супругой Еленой позируют в вышитых рубахах.

Снимок опубликован в Instagram-аккаунте главы государства.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!" - написал Зеленский в подписи к снимку.

Любопытно, что Владимир Зеленский на фотографии позирует не в украинской традиционной вышиванке, а в русской косоворотке, которая отличается тем, что вырез на ней сбоку, а не посередине, как в украинском национальном костюме.

"Президент на день вышиванки разместил фотку в косоворотке - русской национальной рубашке. По интересному совпадению как раз сегодня обнародован президентский законопроект, по которому русским отказано в праве называться коренным народом Украины", - прокомментировал ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в прошлом году Владимир и Елена Зеленские в честь Дня вышиванки отправили мировым лидерам украинские сорочки.

Также мы сообщали о том, как у Зеленского одарили вышиванкой несуществующего президента, а потом передумали их слать женам Трампа и Трюдо.