Сегодня, 20 мая, состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его инаугурации.

"Страна" проводила онлайн-трансляцию мероприятия. В ней подробно описано все, о чем говорилось на мероприятии. Также там можно посмотреть видеозапись общения со СМИ.

В этом материале мы публикуем самые яркие цитаты Зеленского.

1. Самым неожиданным признанием можно назвать фразу о том, что Зеленский готов наказывать граждан в том числе путем нарушения закона. Так президент прокомментировал то, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не закрыто:

"Я не знаю, кто убийцы. Поверьте, если бы знал, я бы все сделал - даже то, что вне закона. Чтобы этих людей арестовать"

2. Несколько раз у Зе спросили по поводу того, ждать ли санкций или наказания для Петра Порошенко, для которого он обещал стать "приговором". Уголовные дела против экс-президента действительно были заведены, но все они сегодня или закрыты, или приостановлены.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский достаточно четко дал понять, что Петру Порошенко бояться нечего. И вместо посадки напугал плохой кармой:

"Я уже стал его приговором, он просто не понимает, что произошло"

3. Спрашивали у Владимира Зеленского и по поводу "Большой стройки" - его проекта, при реализации которого были разворованы гигантские суммы. Но президент считает, что транспортная инфраструктура в стране улучшается ощутимо - и все благодаря ему:

"До меня не строились дороги"

4. Во время дискуссии о нацменьшинствах президент высказал уверенность, что их нужно защищать. В противном случае не избежать новых аннексий и оккупированных территорий. Правда, на деле за два годы национальные меньшиства ощутили на себе еще больше давления со стороны государства: у них отобрали или сузили права для развития родных языков.

Исключение - разве что крымские татары, под которых даже написали отдельный законопроект о коренных народах.

"Защищать меньшинства нам необходимо. Иначе мы будем иметь другие Донбассы и Крымы"

5. Во вторую годовщину правления Зеленского многие вспоминают о его обещаниях накануне выборов. Почти все они - как минимум главные - по прошествии лет не выполнены.

Среди них, кстати, было и то, что обещал не идти на второй срок. Вероятно, концепция поменялась. Потому что президент об этом забыл и уже не столь категоричен:

"Никто еще не решил идти на второй срок"

6. Еще одна яркая фраза была сказана уже после окончания пресс-конференции. Журналист телеканала "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко, спросила у Зеленского на манер американских коллег, убийца ли Путин. Зе ответил так:

"Из-за вашего вопроса завтра сто человек могут убить на Донбассе"

Главные итоги по пресс-конференции Зеленского читайте здесь.