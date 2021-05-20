Сегодня, 20 мая, состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его инаугурации.
"Страна" проводила онлайн-трансляцию мероприятия. В ней подробно описано все, о чем говорилось на мероприятии. Также там можно посмотреть видеозапись общения со СМИ.
В этом материале мы публикуем самые яркие цитаты Зеленского.
1. Самым неожиданным признанием можно назвать фразу о том, что Зеленский готов наказывать граждан в том числе путем нарушения закона. Так президент прокомментировал то, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не закрыто:
"Я не знаю, кто убийцы. Поверьте, если бы знал, я бы все сделал - даже то, что вне закона. Чтобы этих людей арестовать"
2. Несколько раз у Зе спросили по поводу того, ждать ли санкций или наказания для Петра Порошенко, для которого он обещал стать "приговором". Уголовные дела против экс-президента действительно были заведены, но все они сегодня или закрыты, или приостановлены.
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский достаточно четко дал понять, что Петру Порошенко бояться нечего. И вместо посадки напугал плохой кармой:
"Я уже стал его приговором, он просто не понимает, что произошло"
3. Спрашивали у Владимира Зеленского и по поводу "Большой стройки" - его проекта, при реализации которого были разворованы гигантские суммы. Но президент считает, что транспортная инфраструктура в стране улучшается ощутимо - и все благодаря ему:
"До меня не строились дороги"
4. Во время дискуссии о нацменьшинствах президент высказал уверенность, что их нужно защищать. В противном случае не избежать новых аннексий и оккупированных территорий. Правда, на деле за два годы национальные меньшиства ощутили на себе еще больше давления со стороны государства: у них отобрали или сузили права для развития родных языков.
Исключение - разве что крымские татары, под которых даже написали отдельный законопроект о коренных народах.
"Защищать меньшинства нам необходимо. Иначе мы будем иметь другие Донбассы и Крымы"
5. Во вторую годовщину правления Зеленского многие вспоминают о его обещаниях накануне выборов. Почти все они - как минимум главные - по прошествии лет не выполнены.
Среди них, кстати, было и то, что обещал не идти на второй срок. Вероятно, концепция поменялась. Потому что президент об этом забыл и уже не столь категоричен:
"Никто еще не решил идти на второй срок"
6. Еще одна яркая фраза была сказана уже после окончания пресс-конференции. Журналист телеканала "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко, спросила у Зеленского на манер американских коллег, убийца ли Путин. Зе ответил так:
"Из-за вашего вопроса завтра сто человек могут убить на Донбассе"
Главные итоги по пресс-конференции Зеленского читайте здесь.